بعد إعلان التصالح .. ماذا ينتظر أحمد فتوح مع الزمالك؟

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مصطفى رمضان، أحمد الموكلين بالدفاع عن لاعب الزمالك أحمد فتوح، قبول أسرة الضحية أحمد الشوبكي بالتصالح الرسمي.

ويُعد الاستحقاق المقبل للزمالك بعد السوبر المصري هو بطولة الدوري.

بداية الزمالك بالدوري ستكون أمام البنك الأهلي يوم 1 نوفمبر المقبل في مباراة ستُقام على ستاد السلام.

وكان اللاعب صاحب الـ 26 عامًا قد انتظم في تدريبات الزمالك منذ إعلان إخلاء سبيله في سبتمبر الماضي؛ لتجهيزه.

وفضّل مسؤولو نادي الزمالك عدم سفر اللاعب مع الفريق إلى السعوية؛ حيث السوبر الأفريقي أو إلى الإمارات؛ حيث السوبر المصري حتى إنهاء أزمته.

ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك حال خوض نهائي السوبر أمام الأهلي يوم الخميس المقبل باليوم التالي للمباراة على أن يحصل الفريق على إجازة من التدريبات ثم يعود للتحضير للدوري بمشاركة فتوح.

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