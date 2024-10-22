20 صورة لاحتفال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد وزوجته بعيد زواجهم

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت - نهى خورشيد

احتفل الإعلامي إبراهيم عبدالجواد بعيد زواجه الثاني عشر بمجموعة من الصور رفقة زوجته يمني حماد.

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الدنيا كوم وانت كوم تاني يا احلي GBS في الدنيا كلها .. ١٢ سنة والعمر كله باذن الله وانت في ضهري يا بنت الأصول".

ويعبر إبراهيم عبدالجواد من أشهر الإعلاميين على الساحة الرياضية المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويظهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.