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20 صورة لاحتفال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد وزوجته بعيد زواجهم

12:48 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم عبد الجواد وزوجته
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كتبت - نهى خورشيد

احتفل الإعلامي إبراهيم عبدالجواد بعيد زواجه الثاني عشر بمجموعة من الصور رفقة زوجته يمني حماد.

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الدنيا كوم وانت كوم تاني يا احلي GBS في الدنيا كلها .. ١٢ سنة والعمر كله باذن الله وانت في ضهري يا بنت الأصول".

ويعبر إبراهيم عبدالجواد من أشهر الإعلاميين على الساحة الرياضية المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويظهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

إبراهيم عبد الجواد وزوجته ابراهيم عبد الجواد إبراهيم عبد الجواد انستقرام الزمالك
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