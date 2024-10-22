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شوبير يكشف القصة الكاملة في أزمة كهربا وسبب عودته إلى مصر

06:03 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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    كهربا مع والدته
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    كهربا وشقيقته (1)
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    كهربا مع والده ووالدته (2)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع والده ووالدته (1)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع والده ووالدته (4)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع والده ووالدته (3)
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    محمود كهربا لاعب الأهلي (1)
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كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي أحمد شوبير القصة الكاملة لأزمة كهربا وقرار محمد رمضان بعودته من الإمارات إلى مصر.

وقال شوبير عبر قناة الأهلي: "كهربا ولا سب وشتم ولا عمل أي حاجة، بدر منه سلوك غير لائق مع كابتن محمد رمضان فقط لا غير".

وأضاف: "المدير الرياضي بتاع الأهلي قالك لأ هذا لا يصح على الإطلاق، ثم تم الاستبعاد والغرامة وعودة إلى مصر"

وتابع: "على الرغم من محاولة العديد من اللاعب التدخل وحل الأزمة، لكن رمضان قال لهم هذه مسؤوليتي، والقرار جاء بالاتفاق مع محمد الدماطي رئيس البعثة".

واختتم: "وبالتالي حزم كهربا حقائبه وعاد إلى القاهرة حزينا، لأن كهربا من النوع اللي بيغلط وبعدها يعترف ويقول انا اسف".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يلاقي نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل، في نهائي كأس السوبر المصري.

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