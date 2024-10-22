الكشف عن موقف ثلاثي الزمالك في الإمارات حتى الآن

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن الموقف الحالي لثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" ومدير الكرة عبد الواحد السيد بعد أزمتهم في السوبر المصري.

وأوضح حتحوت، عبر برنامجه على فضائية صدى البلد، مساء الإثنين، إن الثلاثي سيتم احتجازه هذه الليلة بقسم الشرطة؛ للعرض على النيابة صباح الثلاثاء رغم دفع الغرامة.

يذكر أن السلطات الإماراتية قد قررت تغريم ثلاثي الزمالك مبلغ مالي قدرة 650 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المحلي.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي" في وقت سابق من اليوم تفاصيل جديدة في أزمة ثلاثي الزمالك المتهمين بالتعادل على منظم البطولة.

وأكد المصدر أن التحقيق مازال جاريا مع عبد الواحد السيد، ولم يتم الإفراج عن الثلاثي حتى الآن.

يُذكر أن مباراة نهائي كأس السوبر المصري تقام يوم الخميس المقبل، بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء.

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