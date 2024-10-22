مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

الكشف عن موقف ثلاثي الزمالك في الإمارات حتى الآن

12:33 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (2)
  • عرض 19 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 19 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 19 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 19 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 19 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 19 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن الموقف الحالي لثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" ومدير الكرة عبد الواحد السيد بعد أزمتهم في السوبر المصري.

وأوضح حتحوت، عبر برنامجه على فضائية صدى البلد، مساء الإثنين، إن الثلاثي سيتم احتجازه هذه الليلة بقسم الشرطة؛ للعرض على النيابة صباح الثلاثاء رغم دفع الغرامة.

يذكر أن السلطات الإماراتية قد قررت تغريم ثلاثي الزمالك مبلغ مالي قدرة 650 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المحلي.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي" في وقت سابق من اليوم تفاصيل جديدة في أزمة ثلاثي الزمالك المتهمين بالتعادل على منظم البطولة.

وأكد المصدر أن التحقيق مازال جاريا مع عبد الواحد السيد، ولم يتم الإفراج عن الثلاثي حتى الآن.

يُذكر أن مباراة نهائي كأس السوبر المصري تقام يوم الخميس المقبل، بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء.

اقرأ أيضًا:

الزمالك يُعلن عن اجتماع لحسين لبيب لبحث الاعتذار عن عدم استكمال السوبر المصري

3 انسحابات متتالية.. من هو فريق مسار "مُرعب" أندية دوري السيدات؟

نبيل دونجا مصطفى شلبي عبد الواحد السيد ثلاثي الزمالك السوبر المصري مواعيد السوبر المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
20 صورة لاحتفال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد وزوجته بعيد زواجهم

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو