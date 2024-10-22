شوبير: إذا نفذ الزمالك قرار انسحابه أتوقع تصعيد هذا الفريق

كتبت - نهى خورشيد

علق أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق على احتمالية انسحاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من بطولة كأس السوبر المصري.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه بقناة الأهلى: "إذا نفذ مجلس إدارة الزمالك قراره بالانسحاب، أتوقع تصعيد بيراميدز للمباراة النهائية".

وأضاف: “الجدل الدائر حالياً يتعلق بقضية محمود كهربا التي يبدو أن أحداً لا يدرك أبعادها الحقيقية".

وتابع شوبير:" النادي الأهلي بادر بنفسه بفرض غرامة على اللاعب دون أن يعلم بذلك أحد، وبدلاً من أن يتلقى النادي إشادة على قراره، نجد البعض يهاجمه".

وأتم حديثه قائلا:" الجميع يتجاهل القضية الأساسية ويركزون على هذه النقطة، ورسالتي واضحة عندما تكون في أي بلد، عليك احترام قوانين هذا البلد”.