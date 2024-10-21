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" تضرب أبوك يا حنفي".. عتاب طريف من شيكابالا لأوباما بعد مباراتهما في السوبر المصري

11:26 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    شيكابالا وأوباما
  • عرض 7 صورة
    شيكابالا وأوباما
  • عرض 7 صورة
    شيكابالا وأوباما
  • عرض 7 صورة
    شيكابالا وأوباما
  • عرض 7 صورة
    شيكابالا وأوباما
  • عرض 7 صورة
    شيكابالا وأوباما
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القاهرة ـ مصراوي:

دخل قائد فريق الزمالك، محمود عبدالرزاق "شيكابالا" في وصلة مزاح مع زميله السابق بالفريق واللاعب الحالي بصفوف بيراميدز يوسف أوباما عقب مباراة فريقيهما بالسوبر المصري.

وسجل أوباما هدفًا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد كاد يصعد بفريقه للنهائي ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو؛ بداع وجود حالة تسلل.

والتقى شيكابالا بأوباما في ممر الدخول لغرف الملابس؛ حيث كان يقف مع لاعب الزمالك سيف الجزيري ودخل معهم في وصلة مزاح.

وظهر شيكابالا وهو يقول لأوباما:"تضرب أبوك ياحنفي.. تضرب أبوك ياحنفي".

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح ليصعد للنهائي.

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السوبر المصري موعد نهائي السوبر المصري نتيجة ماتش الزمالك وبيراميدز أوباما شيكابالا
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