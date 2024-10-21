أسطورة سيد البلد.. أبرز 5 معلومات عن شحتة الاسكندراني بعد وفاته اليوم

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن نادي الاتحاد السكندري، وفاة أسطورته في الحقبة التاريخية، شحتة الإسكندراني، بعد صراع مع المرض، اليوم.

- كان شحتة الإسكندراني يعرف بلقب "ملك نص الملعب" تقديراً لمهراتة وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب وتمريراته الدقيقة.

- ولد لاعب منتخب مصر و الاتحاد السكندري، شحاتة عبد الرحيم وشهرته" شحتة الإسكندراني"، في 24 يوليو 1944 بمحافظة الإسكندرية ويعتبر أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

- لعب شحتة الإسكندراني، أول مباراة له أمام فريق نادي السويس، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين 1 ـ 1 وسجل شحته هدف التعادل لصالح فريقه.

- حصل شحتة على لقب كأس مصر بعد الفوز على النادي الأهلي في النهائي بنتيجة 1 ـ 2 لصالح الاتحاد السكندري وسجل هدف التعادل.

- في عام 1972، تم اختيار اللاعب شحتة الإسكندراني، ضمن فريق منتخب إفريقيا في بطولة كأس العالم المصغرة بالبرازيل والتي كانت تجمع منتخبات العالم وهم ( الأرجنتين، فرنسا، كولومبيا، منتخب أمريكا الوسطى) في عام 1973.