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"عيط وهو ماشي".. مصدر يكشف موقف كولر من كهربا بعد أزمة الأهلي

08:59 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

كولر وكهربا

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كتب - محمد القرش:

أحدث لاعب النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، أزمة في معسكر الفريق أثناء تواجده في الإمارات لخوض بطولة كأس السوبر المحلي.

وقرر مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، عودة اللاعب إلى القاهرة وتغريمه مبلغ مالي قيمته مليون جنيه مصري.

وأوضح مصدر لموقع "مصراوي" أن عقوبة كهربا كانت داخلية، لكن مارسيل كولر فضل إبعاد اللاعب عن الفريق بعد الأزمة التي أحدثتها.

وقال المصدر: "كهربا عيط وهو ماشي، بعد الأزمة اللي علمها في غرفة الملابس".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يلاقي الزمالك يوم الخميس المقبل، في نهائي كأس السوبر المصري.

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