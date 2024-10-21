"2 مليون و200 ألف".. قيمة غرامات كهربا مع الأهلي خلال 4 سنوات

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

القاهرة ـ مصراوي:

في عام 2020 انضم محمود عبد المنعم "كهربا" لصفوف الأهلي قادمًا من صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وخاض كهربا خلال الأربع سنوات بقميص الأهلي فترة إعارة لصفوف نادي هاتا سبور التركي لمدة 6 أشهر.

وخاض كهربا بقميص الأهلي 136 مباراة سجل خلالها 46 هدفًا وصنع 21 هدفًا.

ولكن هذه الرحلة تخللها أكثر من أزمة بين كهربا وزملائه أو مدربيه منها ثلاث أزمات تم إعلان غرامتهم.

2020

تم تغريم كهربا مليون جنيه بسبب مشادة بينه وبين قائد فريقه محمد الشناوي.

2021

تم تغريم كهربا مبلغ 200 ألف جنيه بجانب إيقافه لمدة شهر؛ بداع التحدث مع المدير الفني الجنوب أفريقي حينها موسيماني بطريقة غير لائقة.

2024

تم تغريم كهربا مليون جنيه بجانب بسبب عودة اللاعب إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي؛ بسبب مشادة وقعت بينه وبين المدير الفني السويسري للفريق مارسيل كولر.

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