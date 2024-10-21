"أولهم حسام حسن وشوبير".. نجوم تعرضوا لعقوبات من محمد رمضان في الأهلي

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استهل محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، مشواره مع الأهلي بتغريم لاعب فريقه محمود عبد المنعم "كهربا" مليون جنيه بسبب مشادة وقعت بينه وبين المدير الفني السويسري للفريق مارسيل كولر.

ولم يكتفِ رمضان بذلك بل قرر عودة اللاعب إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي.

محمد رمضان بعدما اعتزل في موسمه 93/94 وهو في عامه الـ 31 تم تعيينه كمديرًا للكرة.

حسام حسن

الضحية الأولى لمحمد رمضان كان حسام حسن نجم الفريق حينها، مهاجم الأهلي كان بينه وبين زميله عادل عبدالرحمن مشكلة فقرر توقيع عقوبه.

وأشار رمضان، في تصريحات إعلامية، إلى أنه عندما تحدث مع زملائه بالجهاز الفني عن اتجاهه لعقوبة حسام حسن شعر بوجود قلل بداخلهم لاذ كان مترددّا وذهب لاستشارة رئيس النادي صالح سليم الذي أخبره بتوقيع اللائحة وحينها فضّل مدير الكرة الخصم للاعب.

أحمد شوبير

روى حارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير، واقعة جمعته بمحمد رمضان حين كان الأخير مديرًا للكرة.

شوبير أوضح أنه تألق في مباراة جمعت الأهلي بأسوان ولنك في آخر المباراة نشبت مشادة بينه وبين زميله أسامة عرابي.

حارس مرمى الأهلي قال إن محمد رمضان أشاد بأدائه أمام الفريق وأعلن صرف مكافآة قيمتها 150 جنيه له ثم أبلغه بتوقيع غرامة مالية 200 جنيه بسبب المشادة.

محمد عبدالجليل

قال مهاجم الأهلي السابق محمد عبدالجليل، إن محمد رمضان كان سببًا من أسباب رحيله عن القلعة الحمراء ولكنه وصفه في الوقت ذاته بالعادل في قراراته.

محمد رمضان أوقف محمد عبدالجليل لنهاية الموسم بسبب سفره إلى الإمارات ثم أوقفه مرة أخرى لأنه "شوّح" لأحد الجماهير.

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