كتب ـ محمد الميموني:

نشر خالد صبحي، لاعب منتخب مصر والنادي المصري، صورة لإصابة ابنه بجروح في راسه، وذلك عبر خاصة القصص القصيرة "إنستجرام"

وكتب خالد صبحي عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور والفديوهات "انستجرام" : "الحمد لله راضي بقضاء الله وتدابيره اللهم لك الحمد والشكر يارب"، بس بجد كفايه أوي يا جماعه يعني لما "نشوف حاجه نقول ماشاء الله أو ربنا يبارك"،.

وأضاف، "متستكتروش حاجه على حد وانتو مش عارفين قد إيه هو تعب وكان بيعمل إيه عشان يوصل للي هو فيه انتو مش عارفين حاجه والله خالص في حاجات كتير أوي أوي متعرفوش عنها حاجه".

وتابع: "في أقل من أسبوع مزق في عضلة السمانه والنهارده ابني اتفتح جرحه اللي مكملش شهرين ويتخبط لتاني مره في شهرين طفل عنده 3 سنين، ده غير إن في طبعا كذا حاجه بس الحمد لله، يعني مقدور عليها".

واختتم: "أنا متربي ومتعود لما أشوف حاجه أقول ماشاء الله وتبارك الله لو على أي حاجه بسيطة والله والكلام ده لناس معينه إلا من رحم ربي، هي عارفة نفسها كويس أوي بتقول عليا إيه وعلى بيتي وأهلي ومستكترين إزاي اللي الواحد فيه ربنا يهديكو ويباركلكم في أولادكم".

يذكر أن خالد صبحي تعرض للإصابة بتمزق في السمانة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر وموريتانيا

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