ظهر فيها قندوسي.. إمام عاشور عاشور ينشر صورا من السوبر المصري

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي صورًا من مباراة فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

وظهر في الصورة الثانية أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا في الفترة الحالية.

وكان النادي الأهلي قرر عرض أحمد قندوسي للبيع بعد أزمة تصريحاته التي قال فيها إن عدد من الوكلاء يتدخلون في صفقات النادي الأهلي وهو ما أفسد صفقة زي الدين بلعيد.

يذكر أن النادي الأهلي يلتقي الزمالك في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل

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