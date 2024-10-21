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ظهر فيها قندوسي.. إمام عاشور عاشور ينشر صورا من السوبر المصري

07:48 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    إمام عاشور في مباراة السوبر المصري ضد سيراميكا
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نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي صورًا من مباراة فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

وظهر في الصورة الثانية أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا في الفترة الحالية.

وكان النادي الأهلي قرر عرض أحمد قندوسي للبيع بعد أزمة تصريحاته التي قال فيها إن عدد من الوكلاء يتدخلون في صفقات النادي الأهلي وهو ما أفسد صفقة زي الدين بلعيد.

يذكر أن النادي الأهلي يلتقي الزمالك في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل

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