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"بينهم واقعتين في أوروبا".. 5 أزمات لكهربا مع المدربين قبل أزمته مع كولر

07:38 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
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    بيرسي وإمام وكهربا من رمان الأهلي
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    محمود كهربا
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    كهربا وحسين الشحات
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    محمود كهربا من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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    محمود كهربا
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    كهربا وداري ورضا سليم
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    كهربا وسامي قمصان
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    كهربا يعود إلى تدريبات الأهلي
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    كهربا يعود إلى تدريبات الأهلي
  • عرض 14 صورة
    كهربا يعود إلى تدريبات الأهلي
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    محمود كهربا لاعب الأهلي
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    محمود عبد المنعم كهربا
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    كهربا وكريم نيدفيد
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أعلن النادي الأهلي في وقت سابق من اليوم الإثنين عودة لاعبه محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع الفريق ببطولة السوبر المحلي بجانب خصم مليون جنيه من مستحقاته المالية.

الأهلي أوضح عبر بيانه المقتضب أن العقوبة تأتي لما بدر من اللاعب عقب مباراة فريقه أمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وأوضح مصدر داخل الفريق في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن كهربا رفض مصافحة كولر في غرفة الملابس بعد المباراة؛ احتجاجاً على عدم مشاركته.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تصرف اللاعب أغضب المدرب السويسري ما دفع محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، للتدخل.

وذكر المصدر أن كهربا احتد على المدرب والمدير الرياضي وتحدث بنبرة مرتفعة ما تسبب في معاقبته بشكل فوري.

هذه واحدة من سلسلة أزمات حدثت للاعب صاحب الـ 30 عاماً خلال مسيرته الكروية مع مدربيه بخلاف ماوقع بينه وبين زملائه أو اللاعبين خلال رحلته.

لوزيرن السويسري

في موسم 13/14 احترف كهربا بصفوف لوزيرن السويسري؛ إذ أعلن النادي إيقافه اللاعب عن المشاركة مع الفريق وإنهاء عقد إعارته بصورة فورية في مارس 2014.

النادي السويسري أوضح أن القرار تأديبي بسبب عدد من وقائع السلوك غير اللائق للاعب ضد المدير الفني للفريق حينها برينجر ومسؤولين كبار بالنادي ولاعبين.

إنبي

الطرف الآخر في هذه الواقعة مع كهربا كان طارق العشري حين كان مديرًا فنيًا لإنبي؛ إذ قرر استبعاد اللاعب بداعِ عدم جديته في التدريبات وحين قرر الاعتماد عليه في مباراة بعد اعتذار كهربا تأخر اللاعب عن المحاضرة الفنية فتم تغريمه مبلغ 6000 جنيه.

ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك فدخل اللاعب في مشادة كلامية مع طارق العشري وحينها قرر النادي إيقافه وتحويله للتحقيق.

الزمالك

في الزمالك كانت العقوبة أقوى إذ تم خصم نصف مليون جنيه من مستحقاته بعدما خالف تعليمات المدير الفني للفريق حينها البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعدم تسديد ركلة الجزاء أمام الأهلي ببطولة السوبر المصري عام 2015.

فيريرا لم يكن المدرب الوحيد الذي دخل كهربا معه في أزمة بل دخل في مشكلة مع المدير الفني محمد حلمي بالاعتراض عليه خلال استبداله بأحد المباريات.

ديسبورتيفو أفيس

كهربا كان في تجربة احترافية مع ناديه ديسبورتيفو أفيس ولكنه غاب عن تدريب دون إذن مما أغضب الجهاز الفني وتمت معاقبة اللاعب حينها.

الأهلي

عقوبة المليون ليست الأولى التي يتعرض لها كهربا ولكن في المرة السابقة كانت بسبب مشادة وقعت بينه وبين حارس مرمى فريقه محمد الشناوي.

ولكن هذه المرة كانت الغرامة بسبب أزمته مع كولر.

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