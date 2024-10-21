استبعاد وغرامة.. كل ما تريده عن أزمة كهربا في معسكر الأهلي (صور وفيديو)

أعلن النادي الأهلي، عودة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، إلى القاهرة، كما قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عودة لاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهرباء إلى القاهرة، وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي، بالإضافة إلى خصم مليون جنيه من مستحقاته.

ونرصد أبرز تداعيات الأزمة وتطوراتها بالإضافة إلى أزمات كهربا في مسيرته:

الأهلي يُقرر عودة كهربا للقاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته

أعلن النادي الأهلي، عودة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، إلى القاهرة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ماذا فعل؟".. تفاصيل خروج كهربا من معسكر الأهلي وتغريمه مليون جنيه

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أحمد الطيب يثير الجدل بشأن عودة كهربا للزمالك

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"هل يتم عرضه للبيع؟".. مصدر يفجر مفاجأة بما فعله كهربا مع كولر

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أول تدخل للخطيب بعد خروج كهربا من معسكر الأهلي

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حبس شقيقه وتغريمه مليون جنيه .. تفاصيل أزمات كهربا في آخر 3 شهور

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"بيحب محشي الكرنب".. 15 صورة ترصد حب كهربا لعائلته (فيديو)

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"عيط وهو ماشي".. مصدر يكشف موقف كولر من كهربا بعد أزمة الأهلي

أحدث لاعب النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، أزمة في معسكر الفريق أثناء تواجده في الإمارات لخوض بطولة كأس السوبر المحلي... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أزمة تشبه واقعة كهربا قبل 30 عامًا.. تفاصيل عقوبة محمد رمضان ضد نجم الأهلي (فيديو وصور)

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"2 مليون و200 ألف".. قيمة غرامات كهربا مع الأهلي خلال 4 سنوات

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