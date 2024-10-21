الإمارات تغرم ثلاثي الزمالك 8 ملايين جنيه

كتب- محمد خيري:

قررت السلطات الإماراتية تغريم ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ومحمد صبحي ونبيل عماد دونجا، 600 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب مشاجرتهم مع فرد أمن عقب مباراة الأمس أمام بيراميدز في قبل نهائي بطولة السوبر المصري.

وحققت السلطات الإماراتية مع ثلاثي الزمالك في أسباب المشاجرة التي شهدها ملعب آل نهيان.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن السلطات الإماراتية، غرمت ثلاثي الزمالك 600 ألف درهم، حوالي 8 ملايين جنيه، من أجل إنهاء الأزمة.

وأوضح المصدر، أن الثلاثي عادوا مرة أخرى إلى فندق الإقامة، من أجل استكمال معسكرهم مع الزمالك والتواجد في المباراة النهائية للبطولة أمام الأهلي.

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