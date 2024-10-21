مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

الإمارات تغرم ثلاثي الزمالك 8 ملايين جنيه

05:22 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 15 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 15 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 15 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 15 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري (19)_19
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (2)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

قررت السلطات الإماراتية تغريم ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ومحمد صبحي ونبيل عماد دونجا، 600 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب مشاجرتهم مع فرد أمن عقب مباراة الأمس أمام بيراميدز في قبل نهائي بطولة السوبر المصري.

وحققت السلطات الإماراتية مع ثلاثي الزمالك في أسباب المشاجرة التي شهدها ملعب آل نهيان.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن السلطات الإماراتية، غرمت ثلاثي الزمالك 600 ألف درهم، حوالي 8 ملايين جنيه، من أجل إنهاء الأزمة.

وأوضح المصدر، أن الثلاثي عادوا مرة أخرى إلى فندق الإقامة، من أجل استكمال معسكرهم مع الزمالك والتواجد في المباراة النهائية للبطولة أمام الأهلي.

اقرأ أيضا:

أحمد الطيب يثير الجدل بشأن عودة كهربا للزمالك

"كوارث أكبر".. الزمالك يتحرك ضد التحكيم قبل مواجهة الأهلي

الزمالك تغريم ثلاثي الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بكى في الحافلة ودفع ربيعة.. حتحوت يكشف تفاصيل أزمة كهربا في معسكر الأهلي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو