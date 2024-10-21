هل هدد حسين لبيب بانسحاب الزمالك من السوبر بعد التحقيق مع دونجا وشلبي؟

كتب- مصراوي:

هدد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بانسحاب "الأبيض" من بطولة كأس السوبر المصري المقامة حاليا في الإمارات بعد استدعاء ثلاثي الفريق للتحقيق، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وكان مراسل مصراوي قد كشف عن وقوع مشادة بين نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي، ومحمد صبحي، مع أحد المنظمين على استاد آل نهيان، أثناء مواجهة الفريق الأبيض مع بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر.

وحدثت المشادة عقب نزول دونجا، الذي كان مستبعدا من اللقاء، إلى أرض الملعب، بعيدا عن المنطقة المخصصة له بالمدرجات.

وفي الوقت الحالي يتم التحقيق مع دونجا ومصطفى شلبي في تلك الواقعة.

وذكر برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "إم بي سي مصر" أن حسين لبيب هدد بإعادة الفريق إلى القاهرة وعدم خوض المباراة النهائية ضد الأهلي، في حالة عدم حل الأزمة.

يذكر أن الزمالك تغلب على بيراميدز بركلات الترجيح، ليضرب موعدا مع الأهلي في النهائي الذي يقام الخميس المقبل.

وقال مصدر لمصراوي إن هناك محاولات لحل الأزمة بصورة ودية خلال الساعات المقبلة.

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