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"باستثناء الجماهيرية".. المصري يعلن ملعب مبارياته في الموسم الجديد رسميا

04:05 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

فريق المصري

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كتب- محمد خيري:

أعلن النادي المصري البورسعيدي، إقامة مبارياته خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على ستاد السويس الجديد.

وأوضح النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أنه لن يخوض مبارياته مع الأندية الجماهيرية ( الأهلي ، الزمالك ، الاسماعيلي، الاتحاد السكندري، غزل المحلة ) على استاد السويس الجديد.

وأضاف أنه سيتم تحديد الملعب، الذي سيستضيف المباريات الجماهيرية، من قبل لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، في وقت لاحق.

وكان المصري يخوض جميع المباريات في المواسم الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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