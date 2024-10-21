مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"مش هيتعدل أبدا".. ميدو يوجه رسالة قوية للأهلاوية بسبب كهربا: زعلتوا مني

03:18 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 13 صورة
    محمود عبد المنعم كهربا
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على أزمة محمود كهربا مع النادي الأهلي وخروجه من معسكر الفريق.

وأعلن النادي الأهلي، ترحيل محمود كهربا، من معسكر الفريق في الإمارات، للمشاركة في بطولة السوبر المصري، وتغريمه مليون جنيه، بسبب اعتراضه الغير لائق على عدم مشاركة في مباراة سيراميكا كليوبارترا.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زعل مني بعض من الأهلاوية لما قلت أن صفقة كهربا مالهاش أي لازمة وأن مهما عملته معاه مش هيتعدل أبدا".

أضاف: "الأيام بتثبت أن الكلام اللي قلته مكنش الغرض منه الهجوم على إدارة الأهلي ولكن كان تحليل للموقف بناء على خبرات كونتها من خلال التعامل مع اللاعب نفسه".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي، نجح في التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 2\1، ليواجه الزمالك يوم الخميس المقبل.

اقرأ أيضا:

أحمد الطيب يثير الجدل بشأن عودة كهربا للزمالك

"ماذا فعل؟".. تفاصيل خروج كهربا من معسكر الأهلي وتغريمه مليون جنيه

ميدو كهربا النادي الأهلي أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"باستثناء الجماهيرية".. المصري يعلن ملعب مبارياته في الموسم الجديد رسميا

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو