"السفير تدخل".. تفاصيل التحقيق مع ثنائي الزمالك في أبو ظبي

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، تفاصيل التحقيق مع ثنائي الفريق الأول لنادي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على خلفية أحداث مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس في كأس السوبر المصري.

ودخل ثنائي الزمالك شلبي ودونجا، في مشادة مع أحد رجال الأمن في ملعب آل نهيان، بعد مباراة بيراميدز، وتدخل مجلس الإدارة لاحتواء الأمور، ولكن مازالت الأزمة مستمرة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أنه تم استدعاء ثنائي الزمالك شلبي ودونجا اليوم، في النيابة، لسماع أقوالهم في الأزمة التي حدثت، في ظل تقديم فرد الأمن بشكوى ضدهم.

وأضاف: "هناك محاولات في الوقت الحالي، لحل الأزمة، من جانب مجلس إدارة الزمالك، مع تدخل السفير المصري، للصلح مع فرد الأمن، خلال الساعات المقبلة".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك نجح في تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز، بركلات الترجيح، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل.

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