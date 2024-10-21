مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"السفير تدخل".. تفاصيل التحقيق مع ثنائي الزمالك في أبو ظبي

02:24 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

أزمة دونجا ومصطفى شلبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، تفاصيل التحقيق مع ثنائي الفريق الأول لنادي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على خلفية أحداث مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس في كأس السوبر المصري.

ودخل ثنائي الزمالك شلبي ودونجا، في مشادة مع أحد رجال الأمن في ملعب آل نهيان، بعد مباراة بيراميدز، وتدخل مجلس الإدارة لاحتواء الأمور، ولكن مازالت الأزمة مستمرة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أنه تم استدعاء ثنائي الزمالك شلبي ودونجا اليوم، في النيابة، لسماع أقوالهم في الأزمة التي حدثت، في ظل تقديم فرد الأمن بشكوى ضدهم.

وأضاف: "هناك محاولات في الوقت الحالي، لحل الأزمة، من جانب مجلس إدارة الزمالك، مع تدخل السفير المصري، للصلح مع فرد الأمن، خلال الساعات المقبلة".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك نجح في تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز، بركلات الترجيح، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل.

اقرأ أيضا:

أحمد الطيب يثير الجدل بشأن عودة كهربا للزمالك

"ماذا فعل؟".. تفاصيل خروج كهربا من معسكر الأهلي وتغريمه مليون جنيه

"كوارث أكبر".. الزمالك يتحرك ضد التحكيم قبل مواجهة الأهلي

الزمالك دونجا السوبر المصري بيراميدز أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مش هيتعدل أبدا".. ميدو يوجه رسالة قوية للأهلاوية بسبب كهربا: زعلتوا مني

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو