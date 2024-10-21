"هل يتم عرضه للبيع؟".. مصدر يفجر مفاجأة بما فعله كهربا مع كولر

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التفاصيل الكاملة لما بدر من محمود كهربا، لاعب الفريق الأحمر، أدى إلى استبعاده من معسكر الفريق في الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن كهربا رفض مصافحة كولر في غرفة الملابس بعد المباراة، احتجاجا على عدم مشاركته في المباراة أمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وأضاف المصدر: "تصرف كهربا أغضب المدير الفني السويسري، ما دفع محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، للتدخل واحتواء الأزمة".

وأكمل المصدر: "اللاعب احتد على المدرب والمدير الرياضي وتحدث بنبرة مرتفعة، أمام الجميع، وهو ما تسبب في معاقبته بشكل فوري، بغرامة كبيرة مليون جنيه".

وأتم المصدر: "هناك اتجاه وتفكير في عرض اللاعب للبيع، خلال شهر يناير المقبل، بسبب تكرار أزماته".

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