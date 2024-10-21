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"كوارث أكبر".. الزمالك يتحرك ضد التحكيم قبل مواجهة الأهلي

11:08 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

لاعبو الزمالك

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كتب- محمد خيري:

طالب أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بضرورة استقدام حكام أجانب لمباراة نهائي السوبر المصري أمام الأهلي، واستبعاد الحكام المصريين.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، ليواجه الأهلي الذي حقق انتصر على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى: "عايزين الحكام يلعبوا لصالح التحكيم المصري، ميلعبوش لصالح فريق بعينه".

أضاف: "لولا وجود تقنية الفيديو، في مواجهة بيراميدز أمس، لحدثت كوارث أكبر وهناك استياء بالنسبة لنا من الأداء التحكيمي".

أكمل: "لماذا نلعب خارج الأرض بتحكيم مصري؟، نحن الآن ندرس طلب تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر".

أوضح: "أمين عمر اختيار غير موفق بالنسبة لنا للنهائي، فهو صاحب واقعة غير مقتنع في مباراة المقاولون والقوانين غير مرتبطة بالاقتناع".

وتابع: "أحمد الغندور الذي قام بتحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا، هو صاحب واقعة مباراة المصري وركلة الجزاء، هل لا يوجد حكام في مصر سوى هؤلاء؟ نريد جيل جديد من الحكام".

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