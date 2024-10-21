أحمد الطيب يثير الجدل بشأن عودة كهربا للزمالك

كتب- محمد خيري:

أثار المعلق الرياضي، أحمد الطيب الجدل، بشأن تمنياته عودة محمود كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى نادي الزمالك مرة أخرى.

وكتب أحمد الطيب، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتمنى عودة كهربا للزمالك .. عودة في المقص".

وكان النادي الأهلي أعلن صباح اليوم، خروج كهربا من معسكر الفريق في الإمارات، وتغريمه مليون جنيه، لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري.

جدير بالذكر، أن كهربا رحل من نادي الزمالك موسم 2020، وانتقل إلى أحد الأندية البرتغالية لمدة 6 أشهر، وبعدها عاد مباشرة إلى النادي الأهلي.

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