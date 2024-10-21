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أحمد الطيب يثير الجدل بشأن عودة كهربا للزمالك

10:40 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024
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  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 15 صورة
    محمود عبد المنعم كهربا
  • عرض 15 صورة
    كهربا يعود إلى تدريبات الأهلي
  • عرض 15 صورة
    كهربا يعود إلى تدريبات الأهلي
  • عرض 15 صورة
    كهربا يعود إلى تدريبات الأهلي
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    كهربا من مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا
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    كهربا
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا
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كتب- محمد خيري:

أثار المعلق الرياضي، أحمد الطيب الجدل، بشأن تمنياته عودة محمود كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى نادي الزمالك مرة أخرى.

وكتب أحمد الطيب، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتمنى عودة كهربا للزمالك .. عودة في المقص".

وكان النادي الأهلي أعلن صباح اليوم، خروج كهربا من معسكر الفريق في الإمارات، وتغريمه مليون جنيه، لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري.

جدير بالذكر، أن كهربا رحل من نادي الزمالك موسم 2020، وانتقل إلى أحد الأندية البرتغالية لمدة 6 أشهر، وبعدها عاد مباشرة إلى النادي الأهلي.

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كهربا الأهلي فريق الأهلي محمود كهربا أحمد الطيب
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