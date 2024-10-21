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"بعد مشاركته أمام بيراميدز".. عبد الله السعيد يحقق رقماً تاريخياً في كأس السوبر المصري

01:00 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

عبد الله السعيد لاعب الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب بيراميدز، في نصف النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وشهدت المباراة مشاركة عبد الله السعيد، نجم الفارس الأبيض بشكل أساسي منذ بداية المباراة، ليسجل رقماً تاريخياً في بطولة السوبر المصري.

ونجح السعيد، في أن يصبح أو لاعب في تاريخ كأس السوبر المصري، يشارك في البطولة رفقة 4 أندية مختلفة.

وسبق للسعيد المشاركة في بطولة كأس السوبر المصرية، رفقة من، الإسماعيلي، الأهلي وبيراميدز، بالإضافة إلى نادي الزمالك.

والجدير بالذكر أن عبد الله السعيد، يعد هو الهداف التاريخي، لبطولة كأس السوبر المصري، برصيد 3 أهداف.

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