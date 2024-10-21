من هدف تاريخي إلى تأهل للنهائي.. كل ما فاتك من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر

متابعة: محمد القرش - يوسف محمد - محمد الميموني

شهدت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا حدثا تاريخيا في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في دولة الإمارات.

وحرصا منا على موافاتكم بجميع أحداث اللقاء، ننشر أبرز المواضيع التي شهدتها مباراة الأهلي وسيراميكا، يمكنكم متابعتها من خلال الروابط التالية:

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالسوبر المصري

شهد التشكيل تواجد مصطفى شوبير أساسيا على حساب محمد الشناوي بعد إصابته مع منتخب مصر أمام موريتانيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا (فيديو وصور)

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على توجيه الدعم إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"في الثانية 12".. طاهر محمد طاهر يسجل رقماً تاريخياً في بطولة السوبر المصري

نجح طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر، في مرمى سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يفوز على سيراميكا ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس السوبر

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع الزمالك في مواجهة خاصة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مجانا.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

انتهت مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري والتي أقيمت اليوم الأحد 20 أكتوبر، حيث شهدت إثارة وندية كبيرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول تعليق من كولر على تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري

علق المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، على الإصابات التي تعرض لها لاعبي الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فيديو ملخص مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

التقى الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم في نصف نهائي السوبر المقام في الإمارات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

8 صور لظهور محمد النني في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وسيراميكا

حرص محمد النني نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي، على حضور مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في دولة الإمارات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ظهور مؤمن زكريا في مباراة الأهلي وسيراميكا (صورة)

حرص نجم النادي الأهلي السابق، مؤمن زكريا، على حضور مباراة المارد الأحمر وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا