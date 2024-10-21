متحدث الزمالك يحذر من كارثة في مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي
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كتب - محمد القرش:
علق المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أحمد سالم، على مستوى التحكيم في مباراتي أمس الأحد، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.
وكتب سالم عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "علامات استفهام حول مستوى التحكيم في لقاءات اليوم، مما ينذر بكارثة تحكيمية نحن في غنى عنها".
وأضاف محذرا: "قد تحدث يوم الخميس القادم، لذا يبقى التساؤل، لماذا لا نستعين بحكام أجانب أو من دولة الإمارات الشقيقة منعا للمشاكل".
وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بينما تخطى الأهلي عقبة سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف.
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