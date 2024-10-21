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"يا جريء".. ميدو يحتفل مع لاعبي الزمالك بعد الصعود لنهائي السوبر المصري

12:02 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 3 صورة
    أحمد حسام ميدو من غرفة تبديل الملابس
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كتب - يوسف محمد:

حرص أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي، على الاحتفال مع لاعبي الفارس الأبيض، بعد الفوز على بيراميدز والصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري.

وقام ميدو بالنزول، إلى غرفة الملابس الخاصة بلاعبي نادي الزمالك، في ستاد "آل نهيان" في الإمارات، الذي استضاف مباراة الزمالك وبيراميدز، للاحتفال مع لاعبي الفارس الأبيض بالفوز.

وظهر ميدو رفقة عدد من لاعبي الزمالك في فيديو، وهم يحتفلون بالتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، كما وجه له اللاعبين رسالة، جاءت كالتالي: "يا ميدو يا جرئ".

وكان نادي الزمالك، تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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