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أول تعليق لأيمن الرمادي بعد الخسارة من الأهلي في السوبر المصري

11:54 م الأحد 20 أكتوبر 2024

أيمن الرمادي

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كتب ـ محمد الميموني:

تحدث أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كيلوباترا، مساء اليوم الأحد 20 أكتوبر، عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في ضمن منافسات بطولة كآس السوبر المصري المقامة في الإمارات.

قال أيمن الرمادي، خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا قائلاً: "المباراة وقفت كتير، وده مش في صالح كرة القدم كنت أتمنى نلعب الوقت الحقيقي".

وأضاف الرمادي: "خسرنا قدام الأهلي لكننا كنا الأفضل وسيطرنا وخلقنا فرص أكثر، وأنا سعيد بأداء لاعبي سيراميكا، وفخور بفريقي".

أيمن الرمادي السوبر المصري سيراميكا كيلوباترا كآس السوبر المصري الأهلي مباراة الأهلي وسيراميكا
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