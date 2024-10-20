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أنا في ظهرك.. خطيبة حسام عبد المجيد تحتفل بفوز الزمالك وتوجه إليه رسالة (صور)

11:47 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسام عبد المجيد وزوجته
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وجهت ملك أحمد خطيبة حسام عبدالمجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة خاصة له بعد تأهل الفارس الأبيض إلى نهائي السوبر المصري.

ونشرت ملك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعض من الصور لها خلال حضورها مباراة الزمالك وبيراميدز على أنغام ياللي بالنسبالى العشق معلقة:" إلى النهائي.. ألف مبروك يا حبيبي ربنا يحميك ويباركلي فيك وأشوفك دايما ناجح وأنا في ظهرك".

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعداً مع الأهلي يوم الخميس المقبل في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

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