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أول قرار لجوميز بعد إقصاء بيراميدز والتأهل لنهائي السوبر

11:38 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 14 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 14 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 14 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري (19)_19
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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض اللاعبين لتدريبات استشفائية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة اليوم الاثنين بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر.

وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات، على أن يواصل الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء استعداداً لمباراة نهائي كأس السوبر المحلي المقرر لها يوم 24 من الشهر الجاري على ملعب محمد بن زايد.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي.

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جوميز الزمالك كأس السوبر المصري موعد نهائي السوبر المصري الأهلي والزمالك
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