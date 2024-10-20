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يعرف ينام كويس النهارده.. تعليق صادم من جدو على حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

11:37 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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  • عرض 13 صورة
    محمد ناجي جدو هداف أمم أفريقيا 2010
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    محمد ناجي جدو بقميص هال سيتي
  • عرض 13 صورة
    محمد ناجي جدو
  • عرض 13 صورة
    محمد ناجي جدو
  • عرض 13 صورة
    محمد ناجي جدو
  • عرض 13 صورة
    محمد ناجي جدو
  • عرض 13 صورة
    محمد ناجي جدو
  • عرض 13 صورة
    محمد ناجي جدو
  • عرض 13 صورة
    محمد ناجي جدو
  • عرض 13 صورة
    محمد ناجي جدو خلال تدريبات الأهلي
  • عرض 13 صورة
    نجم الأهلي محمد ناجي جدو
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    محمد ناجي جدو لاعب النادي الاهلي المصاب
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كتب - محمد القرش:

علق محمد ناجي جدو، عضو الجهاز الفني لنادي بيراميدز، على الخسارة من الزمالك والفشل في التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

ونشر جدو فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أتمنى كابتن عاشور يعرف ينام كويس النهارده!".

يُذكر أن محمد ناجي جدو سبق له أن كان مهاجما مع نادي الاتحاد السكندري والأهلي والإنتاج الحربي، وخاض رحلة احترافي مع هال سيتي في موسم 2013/14.

محمد ناجي جدو

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