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ظهور مؤمن زكريا في مباراة الأهلي وسيراميكا (صورة)

11:27 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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كتب ـ محمد الميموني:

حرص نجم منتخب مصر السابق والأهلي، على حضور مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

ونشر اللاعب صوره على حسابه الرسمي بموقع " انستجرام" من داخل ستاد محمد بن زايد الذي استضاف مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر.

ويلتقي الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر، يوم الخميس 24 أكتوبر، على استاد محمد بن زايد وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.

الأهلي سيراميكا السوبر المصري مؤمن زكريا موعد نهائي السوبر المصري
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