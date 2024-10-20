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بعد الفوز على بيراميدز..صورة لاحتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أحد عمال النادي

11:17 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أحد عمال النادي (5)
  • عرض 5 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أحد عمال النادي (4)
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    احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أحد عمال النادي (2)
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    احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أحد عمال النادي (3)
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كتب ـ محمد الميموني:

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد مصطفى حسين "ميلا" عامل مهمات الفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك فيديو للاعبي الفريق داخل الفندق يحتفلون بعيد ميلاد "ميلا" ، على رأسهم شيكا ودونجا وصبحي والمثلوثي وعواد وعبد الواحد السيد، حيث هتف اللاعبين "الزملكاوي أهوه".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الأهلي يوم الخميس 24 أكتوبر، في نهائي كآس السوبر المصري.

الزمالك الزمالك وبيرامديز عيد ميلاد مصطفى حسين مشادة لاعبي الزمالك الأهلي السوبر المصري
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