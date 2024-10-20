مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

فيديو ملخص مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

10:59 م الأحد 20 أكتوبر 2024

لقطات من فوز الأهلي على سيراميكا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

التقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم في نصف نهائي السوبر المقيم في الإمارات.

وتقدم المارد الأحمر بهدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة الأولي من عمر المباراة، ثم عاد سيراميكا بالتعادل في الوقت البدل الضائع بقدم فاجري لاكاي، ثم عاد من جديد طاهر محمد طاهر بهدف الفوز والتقدم على سيراميكا بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، يوم الخميس المقبل 24 أكتوبر، على ملعب محمد بن زايد، وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.

طاهر محمد طاهر الأهلى وسيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري الأهلى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من كولر على تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو