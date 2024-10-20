فيديو ملخص مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

كتب ـ محمد الميموني:

التقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم في نصف نهائي السوبر المقيم في الإمارات.

وتقدم المارد الأحمر بهدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة الأولي من عمر المباراة، ثم عاد سيراميكا بالتعادل في الوقت البدل الضائع بقدم فاجري لاكاي، ثم عاد من جديد طاهر محمد طاهر بهدف الفوز والتقدم على سيراميكا بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، يوم الخميس المقبل 24 أكتوبر، على ملعب محمد بن زايد، وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت وقنوات أبو ظبي الرياضية.