أول تعليق من كونراد ميشالاك على تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

علق كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تأهل الفرد الأبيض إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز، على بيراميدز بركلات الترجيح.

وكان الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

ونشر كونراد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لمشاركته في احتفالات لاعبي نادي الزمالك بعد الفوز وعلق عليها: "تم تنفيذ الخطوة الأولى".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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