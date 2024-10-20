مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من كونراد ميشالاك على تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري

10:13 م الأحد 20 أكتوبر 2024

كونراد ميشالاك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تأهل الفرد الأبيض إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز، على بيراميدز بركلات الترجيح.

وكان الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

ونشر كونراد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لمشاركته في احتفالات لاعبي نادي الزمالك بعد الفوز وعلق عليها: "تم تنفيذ الخطوة الأولى".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

ميشلاك

أقرأ أيضاً:

هل الزمالك كعبه عالي على بيراميدز؟.. الأرقام تُجيب

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

كونراد ميشالاك الزمالك كأس السوبر المصري بيراميدز الزمالك وبيراميدز إنستجرام كونراد ميشالاك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على سيراميكا

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو