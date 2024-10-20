مجانا.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري والتي أقيمت اليوم الأحد 20 أكتوبر، حيث شهدت إثارة وندية كبيرة.

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعلى الجانب الآخر، تأهل الأهلي إلى النهائي على حساب سيراميكا كليوباترا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يلتقي قطبي الكرة المصرية يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وأعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" نقل مباريات بطولة كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى إم بي سي مصر وأبو ظبي الرياضية.

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