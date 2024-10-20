مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

ميدو يكشف حقيقة إلقاء القبض على ثلاثي نادي الزمالك

09:57 م الأحد 20 أكتوبر 2024

ميدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة إلقاء القبض على ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نبيل عماد دونجا، محمد صبحي ومصطفى شلبي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X"، تويتر سابثاً: "كنت موجود مع الفريق بعد المباراة، داخل غرفة خلع الملابس، جميع لاعبو الزمالك غادروا الملعب مع أتوبيس الفريق".

وأضاف: "لا صحة لأي أخبار عن احتجاز أي من لاعبي الزمالك، لدى السلطات الإماراتية".

واختتم: "كفاية إشاعات".

وكان ثلاثي نادي الزمالك، محمد صبحي ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، دخلوا في مشادة مع أحد منظمي المباراة، عقب نهاية اللقاء.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

ميدو

أقرأ أيضاً:

هل الزمالك كعبه عالي على بيراميدز؟.. الأرقام تُجيب

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

أحمد حسام ميدو الزمالك نبيل عماد دونجا مصطفى شلبي محمد صبحي X أحمد حسام ميدو السوبر المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زملكاوية.. أبرز المعلومات عن زوجة محمد عواد (صور)

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو