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من الخناقة إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة القبض على لاعبي الزمالك (صور وفيديو)

09:49 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (2)
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كشف مصدر مطلع كواليس الأزمة التي نشبت في ملعب مباراة الزمالك وبيراميدز بين لاعبي الزمالك مع المنظمين ورجال أمن الملعب.

وقال المصدر لمصراوي، بعد نهاية المباراة قفز دونجا من أعلى سور صغير خلف دكة احتياطي الزمالك بدلًا من النزول عن طريق السلم، ما دفع أمن الملعب إلى توقيفه، فتدخل عدد من لاعبي الزمالك؛ محمد صبحي ومصطفى شلبي وعمر جابر وغيرهم بالإضافة مدير الكرة عبد الواحد السيد.

وأضاف، بعد انتهاء ركلات الترجيح وفوز الزمالك وصل عدد من رجال الأمن والمسؤولين عن التنظيم، عبروا عن اعتراضهم مما حدث، فتدخل حسين لبيب رئيس الزمالك وحسين المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، واعتذر لهم، ولم يخرج أي لاعب من غرفة الملابس وتوجه جميع اللاعبين إلى الأتوبيس.

يذكر أن عبد الواحد قال في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه لم يتم احتجاز أو القبض على أي لاعب من فريق الزمالك.

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