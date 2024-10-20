غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت - نهى خورشيد

تقدم حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدعم والمساندة الدائمة له خلال مشواره الحالى مع الفارس الأبيض.

وبدأت قصة حب عواد وحنين خلال فترة دراستها بالجامعة، واحتفل الثنائي بعقد قرانهما في نوفمبر 2017 في أحد مساجد بالتجمع الخامس.

بعد شهر فقط، وبالتحديد في 25 ديسمبر 2017 دخل عواد وحنين قفص الزوجية، بعد حفل زفاف ضخم شهد حضور نجوم كرة القدم، وأنجب الثنائي طفل وحيد وهو "مراد".

ورغم زواج حنين خلال مشوارها التعليمي، دعم عواد زوجته حتي أنهت دارستها واحتفل بتخرجها برسالة :"مبروك تخرج زوجتي الجميلة، حظ سعيد إن شاء الله".

ليبدأ الثنائي حياتهما وفترة ناجحهما معاً؛ حيث انتقل بعدها عواد إلى صفوف الزمالك، وبدأت حنين أيضاً حياتها العملية كمذيعة في العديد من القنوات الفضائية.

ولا تترك حنين أي مباراة للزمالك دون أن تدعم عواد، وتتواجد معه في الكثير من اللقاءات الحاسمة للفارس الأبيض.

كما سبق واحتفل عواد بعيد زواجه برسالة رومانسية جاءت كالآتي:"أجمل سنين في حياتي".