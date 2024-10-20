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"لافتة رائعة".. زيزو يمنح جائزة رجل المباراة إلى طفلة بالمدرجات (صور)

09:13 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    زيزو وشيكابالا وناصر منسي
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    أحمد سيد زيزو 1
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    جماهير الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

قدم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لافتة رائعة إلى أحد الأطفال المتواجدين، الذين تواجدوا في المدرجات لمتابعة مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز.

ونجح زيزو في الحصول على جائزة رجل مباراة الفريق أمام بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وحرص زيزو عقب استلام الجائزة، على التوجه إلى المدرجات، ومنح الجائزة إلى أصغر مشجعة زملكاوية بالمدرجات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

أحمد سيد زيزو الزمالك الزمالك وبيراميدز جائزة رجل مباراة السوبر المصري
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