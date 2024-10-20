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"في الثانية 12".. طاهر محمد طاهر يسجل رقماً تاريخياً في بطولة السوبر المصري

08:55 م الأحد 20 أكتوبر 2024

طاهر محمد طاهر

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كتب - يوسف محمد:

نجح طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر، في مرمى سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأحرز طاهر محمد طاهر، الهدف الأول للمارد الأحمر في الثانية 12 من عمر المباراة، ليسجل أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في المباراة النهائية، مع نادي الزمالك، الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

ومن المقرر إقامة مباراة نهائي كأس السوبر المصري، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

طاهر محمد طاهر الأهلي بطولة السوبر المصري الأهلى وسيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري
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