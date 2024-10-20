الزمالك يكشف لمصراوي حقيقة القبض على ثلاثي الفريق

كتب - مراسل مصراوي:

نفى عبد الواحد السيد إلقاء القبض على ثلاثي الفريق محمد نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي ومحمد صبحي، بسبب الاعتداء على أمن المباراة.

وقال عبد الواحد السيد لموقع مصراوي: "لم يتم القاء القبض على أحد من اللاعبين كل هذه الأمور إشاعات، اللاعبين بالكامل في الاتوبيس ويتواجدون في الفندق حاليا".

وكان ثلاثي نادي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ومحمد صبحي، دخل في مشادة مع أحد منظمي المباراة.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار تشير إلى إلقاء القبض على ثلاثي نادي الزمالك، وهو ما تم نفيه من قبل مصر بالفريق.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

ويلاقي الزمالك في المباراة النهائية، الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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