أول تعليق من محمود بنتايك بعد فوز الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر

كتب - يوسف محمد:

علق محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على صعود الزمالك إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على حساب بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في قبل النهائي.

ونشر بنتايك، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة لاعبي الفارس الأبيض، خلال الاحتفال بالفوز بعد المباراة، مع وضع رمز تعبيري قلوب.

وينتظر الزمالك في المباراة النهائية، الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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