12 صورة ترصد تعدي مصطفى شلبي على أحد منظمي كأس السوبر المصري

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد انتهاء الوقت الأصلي من مباراة الزمالك وبيراميدز، لقطة مؤسفة من لاعب الزمالك.

والتقطت كاميرات المشجعين في مدرجات استاد محمد بن زايد، واقعة تعدي مصطفى شلبي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المصري.

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 وتأهل إلى نهائي كأس منتظرا الفائز من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

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