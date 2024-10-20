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12 صورة ترصد تعدي مصطفى شلبي على أحد منظمي كأس السوبر المصري

08:09 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (2)
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كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد انتهاء الوقت الأصلي من مباراة الزمالك وبيراميدز، لقطة مؤسفة من لاعب الزمالك.

والتقطت كاميرات المشجعين في مدرجات استاد محمد بن زايد، واقعة تعدي مصطفى شلبي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المصري.

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 وتأهل إلى نهائي كأس منتظرا الفائز من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

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مصطفى شلبي تعدي مصطفى شلبي الزمالك وبيراميدز كأس السوبر الزمالك
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