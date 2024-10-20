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"خد لاعيبتك على الأوضة".. تفاصيل موقف بين حسين لبيب وشيكابالا بعد الفوز على بيراميدز

07:59 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تفاصيل موقف بين حسين لبيب وشيكابالا بعد الفوز على بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    تفاصيل موقف بين حسين لبيب وشيكابالا بعد الفوز على بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    تفاصيل موقف بين حسين لبيب وشيكابالا بعد الفوز على بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    تفاصيل موقف بين حسين لبيب وشيكابالا بعد الفوز على بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    تفاصيل موقف بين حسين لبيب وشيكابالا بعد الفوز على بيراميدز
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كتبت - نهى خورشيد

انفعل حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الكروي بالقلعة البيضاء، بعد انتهاء مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخلال خروج اللاعبين من ملعب اللقاء، وجه لبيب رسالة إلى شيكابالا:" خد اللاعيبة كلها على الأوضة لو سمحت".

والجديد بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك حقق فوزًا على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، ليتأهل رسمياً إلى نهائي السوبر المصري منتظراً الفائز من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

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الزمالك الزمالك وبيراميدز شيكابالا حسين لبيب وشيكابالا نتيجة مباراة الزمالك
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