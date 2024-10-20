بأغنية كوميدية.. زوجة سيف الجزيري تعلق على أداء حكم مباراة الزمالك وبيراميدز (صورة)
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كتبت - نهى خورشيد:
علقت هبة زوجة النجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أداء الحكم محمد معروف والذي أدار لقاء نصف نهائي السوبر أمام بيراميدز.
ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ستوري لصورة معروف على كلمات أغنية "جنني".
وتأهل الفارس الأبيض إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعدما تخطي عقبة بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4.
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