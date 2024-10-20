الأهلي يفوز على سيراميكا ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس السوبر
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
متابعة - محمد القرش:
تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع الزمالك في مواجهة خاصة.
وبدأ المارد الأحمر بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.
خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد "نيدفيد" - إمام عاشور.
خط الهجوم: بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر.
ملخص الشوط الأول
هدف أول للأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر في الثانية 12
تسديدة من بيرسي تاو من خارج منطقة الجزاء ولكن بعيدة عن المرمى فسي الدقيقة 5
طاهر محمد طاهر يسجل أسرع هدف في تاريخ السوبر و يتقدم للنادي الأهلي#MBCMASR#MBCMASR2#السوبر_مع_فايق pic.twitter.com/iAIx9Lz0qz
— MBC MASR 2 (@mbcmasr2) October 20, 2024
مرور ربع ساعة ومازال التقدم لصالح النادي الأهلي
تسدية صاروخية من إمام عاشور تصتدم بالعارضة في الدقيقة 16
بوووووم💣💣.. قذيفة من إمام عاشور كادت تضيف الهدف الثاني للأهلي لكن تمنعها عارضة محمد بسام #ONTime_Sports pic.twitter.com/JbOY4tXyuW
— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2024
خطأ لصالح سيراميكا كليوباترا من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 17
بيرسي تاو يحصل على خطأ في وسط الملعب بالدقيقة 20
تسديدة قوية من أحمد القندوسي يتصدى لها شوبير في الدقيقة 24
مرور نصف ساعة من المباراة بتقدم الأهلي بهدف
فخري لاكاي يسجل هدف تعادل سيراميكا في مرمى اأهلي في الدقيقة 45+3
جووووووووول⚽🔥 فخري لاكاي يتعادل لـ سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في آخر لحظات الشوط الأول 💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/09cKLjcQVZ
— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2024
انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي
ملخص شوط المباراة الثاني
هدف محقق يضيع على سيراميكا في الدقيقة 50
طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 54
خروج إسلام عيسى ودخول محمد صادق في الدقيقة 56
محاولات من فريق سيراميكا كليوباترا لادراك هدف التعادل في الدقيقة 62
خروج عمر كمال ودخول مروان عطية بدلا منه في الدقيقة 69
خروج أفشة ودخول كوكا بدلا منه في الدقيقة 70
نزول أيمن موكا وخروج زلاكة في الدقية 74
تبديل ثالث ورابع للأهلي، بدخول وسام أبو علي وعمرو السولية وخروج بيرسي تاو وكريم نيدفيد في الدقيقة 80
هدوء من قبل الفريقين ولا خطورة حتى الآن والدقيقة 85
خروج طاهر محمد طاهر ونزول حسين الشحات في الدقيقة 86
حكم المباراة يحتسب 10 دقائق وقتا بدلا من ضائع
محاولات مكثفة من لاعبي سيراميكا من أجل إدراك التعادل حتى الدقيقة 90+9
انتهاء المباراة بفوز الأهلي 2-1 والتأهل إلى نهائي كأس مصر لملاقاة الزمالك.
مباشر| مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا - القناة الأولى - عامر عبدالله
https://t.co/F1fytXkC3H
— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 20, 2024
فيديو قد يعجبك: