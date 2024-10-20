الأهلي يفوز على سيراميكا ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس السوبر

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

متابعة - محمد القرش:

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع الزمالك في مواجهة خاصة.

وبدأ المارد الأحمر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد "نيدفيد" - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر.

ملخص الشوط الأول

هدف أول للأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر في الثانية 12

تسديدة من بيرسي تاو من خارج منطقة الجزاء ولكن بعيدة عن المرمى فسي الدقيقة 5

طاهر محمد طاهر يسجل أسرع هدف في تاريخ السوبر و يتقدم للنادي الأهلي#MBCMASR#MBCMASR2#السوبر_مع_فايق pic.twitter.com/iAIx9Lz0qz — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) October 20, 2024

مرور ربع ساعة ومازال التقدم لصالح النادي الأهلي

تسدية صاروخية من إمام عاشور تصتدم بالعارضة في الدقيقة 16

بوووووم💣💣.. قذيفة من إمام عاشور كادت تضيف الهدف الثاني للأهلي لكن تمنعها عارضة محمد بسام #ONTime_Sports pic.twitter.com/JbOY4tXyuW — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2024

خطأ لصالح سيراميكا كليوباترا من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 17

بيرسي تاو يحصل على خطأ في وسط الملعب بالدقيقة 20

تسديدة قوية من أحمد القندوسي يتصدى لها شوبير في الدقيقة 24

مرور نصف ساعة من المباراة بتقدم الأهلي بهدف

فخري لاكاي يسجل هدف تعادل سيراميكا في مرمى اأهلي في الدقيقة 45+3

جووووووووول⚽🔥 فخري لاكاي يتعادل لـ سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في آخر لحظات الشوط الأول 💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/09cKLjcQVZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2024

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي

ملخص شوط المباراة الثاني

هدف محقق يضيع على سيراميكا في الدقيقة 50

طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 54

خروج إسلام عيسى ودخول محمد صادق في الدقيقة 56

محاولات من فريق سيراميكا كليوباترا لادراك هدف التعادل في الدقيقة 62

خروج عمر كمال ودخول مروان عطية بدلا منه في الدقيقة 69

خروج أفشة ودخول كوكا بدلا منه في الدقيقة 70

نزول أيمن موكا وخروج زلاكة في الدقية 74

تبديل ثالث ورابع للأهلي، بدخول وسام أبو علي وعمرو السولية وخروج بيرسي تاو وكريم نيدفيد في الدقيقة 80

هدوء من قبل الفريقين ولا خطورة حتى الآن والدقيقة 85

خروج طاهر محمد طاهر ونزول حسين الشحات في الدقيقة 86

حكم المباراة يحتسب 10 دقائق وقتا بدلا من ضائع

محاولات مكثفة من لاعبي سيراميكا من أجل إدراك التعادل حتى الدقيقة 90+9

انتهاء المباراة بفوز الأهلي 2-1 والتأهل إلى نهائي كأس مصر لملاقاة الزمالك.