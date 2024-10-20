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الأهلي يفوز على سيراميكا ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس السوبر

07:34 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    جماهير الأهلي تحتفل بالهدف
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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف التقدم (2
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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف التقدم
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    طاهر محمد طاهر (3)
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    طاهر محمد طاهر (2)
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    طاهر محمد طاهر (1)
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    إحماءات الأهلي قبل المباراة (2)
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    إحماءات الأهلي قبل المباراة (4)
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    إحماءات الأهلي قبل المباراة (3)
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    إحماءات الأهلي قبل المباراة (1)
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    لقطات من فوز الأهلي على سيراميكا (1)
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    لقطات من فوز الأهلي على سيراميكا (2)
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    لقطات من فوز الأهلي على سيراميكا (3)
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    لقطات من فوز الأهلي على سيراميكا (4)
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متابعة - محمد القرش:

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع الزمالك في مواجهة خاصة.

وبدأ المارد الأحمر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد "نيدفيد" - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر.

ملخص الشوط الأول

هدف أول للأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر في الثانية 12

تسديدة من بيرسي تاو من خارج منطقة الجزاء ولكن بعيدة عن المرمى فسي الدقيقة 5

مرور ربع ساعة ومازال التقدم لصالح النادي الأهلي

تسدية صاروخية من إمام عاشور تصتدم بالعارضة في الدقيقة 16

خطأ لصالح سيراميكا كليوباترا من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 17

بيرسي تاو يحصل على خطأ في وسط الملعب بالدقيقة 20

تسديدة قوية من أحمد القندوسي يتصدى لها شوبير في الدقيقة 24

مرور نصف ساعة من المباراة بتقدم الأهلي بهدف

فخري لاكاي يسجل هدف تعادل سيراميكا في مرمى اأهلي في الدقيقة 45+3

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي

ملخص شوط المباراة الثاني

هدف محقق يضيع على سيراميكا في الدقيقة 50

طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 54

خروج إسلام عيسى ودخول محمد صادق في الدقيقة 56

محاولات من فريق سيراميكا كليوباترا لادراك هدف التعادل في الدقيقة 62

خروج عمر كمال ودخول مروان عطية بدلا منه في الدقيقة 69

خروج أفشة ودخول كوكا بدلا منه في الدقيقة 70

نزول أيمن موكا وخروج زلاكة في الدقية 74

تبديل ثالث ورابع للأهلي، بدخول وسام أبو علي وعمرو السولية وخروج بيرسي تاو وكريم نيدفيد في الدقيقة 80

هدوء من قبل الفريقين ولا خطورة حتى الآن والدقيقة 85

خروج طاهر محمد طاهر ونزول حسين الشحات في الدقيقة 86

حكم المباراة يحتسب 10 دقائق وقتا بدلا من ضائع

محاولات مكثفة من لاعبي سيراميكا من أجل إدراك التعادل حتى الدقيقة 90+9

انتهاء المباراة بفوز الأهلي 2-1 والتأهل إلى نهائي كأس مصر لملاقاة الزمالك.

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