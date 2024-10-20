جهاد جريشة يعلق على هدف بيراميدز الملغي في مباراة الزمالك

كتبت - نهى خورشيد

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، صحة قرار تقنية الفار بالغاء الهدف الثاني لبيراميدز والذي جاء الدقائق الأخيرة من مباراة نصف نهائي السوبر المصري أمام.

وقال جهاد جريشة في تصريحات خاصة "لمصراوي":" قرار تقنية الفيديو بالغاء الهدف الثاني لبيراميدز صحيح بداعي التسلل على يوسف أوباما".

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.