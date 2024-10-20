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"ثلاثي هجومي".. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري

07:11 م الأحد 20 أكتوبر 2024

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

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كتب - يوسف محمد:

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة النادي الأهلي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل سيراميكا للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي، رجب نبيل، أحمد بيكهام، عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل، محمود زلاكة، أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد القندوسي، إسلام عيسى، فخري لاكاي.

ويلاقي الفائز من الأهلي وسيراميكا، في المباراة النهائية فريق الزمالك، الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

سيراميكا كليوباترا النادي الأهلي السوبر المصري تشكيل سيراميكا
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