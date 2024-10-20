لم تعرضه الكاميرات.. اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف (صور)

الأحد 20 أكتوبر 2024

07:11 م الأحد 20 أكتوبر 2024

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كتبت - نهى خورشيد

وجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعبدالواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء اعتراضات عنيفة إلى محمد معروف حكم اللقاء.

ولم تعرض كاميرات المباراة اعتراض جوميز وعبدالواحد السيد الي وجه رسالة إلى معروف:" بتقولوا حاجة وتعملوا عكسها".

وانتهت مباراة نصف نهائي السوبر المصري، بفوز الفارس الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.