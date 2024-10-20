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لم تعرضه الكاميرات.. اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف (صور)

07:11 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 8 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 8 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 8 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 8 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 8 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
  • عرض 8 صورة
    اعتراضات عنيفة من جوميز وجهاز الزمالك على محمد معروف
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كتبت - نهى خورشيد

وجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعبدالواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء اعتراضات عنيفة إلى محمد معروف حكم اللقاء.

ولم تعرض كاميرات المباراة اعتراض جوميز وعبدالواحد السيد الي وجه رسالة إلى معروف:" بتقولوا حاجة وتعملوا عكسها".

وانتهت مباراة نصف نهائي السوبر المصري، بفوز الفارس الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

جوزيه جوميز الزمالك الحكم محمد معروف السوبر المصري بيراميدز الزمالك وبيراميدز
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