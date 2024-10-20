مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالسوبر المصري

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وشهد التشكيل تواجد مصطفى شوبير أساسيا على حساب محمد الشناوي بعد إصابته مع منتخب مصر أمام موريتانيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد "نيدفيد" - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر على ملعب محمد بن زايد.

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